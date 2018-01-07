В Брянске сфотографировали огромную очередь к детским стоматологам
Первая рабочая неделя 2018 года началась в Брянске с очередей в поликлиниках.
Как рассказала в соцсетях жительница Брянска Наталья, ранним утром огромная очередь образовалась у регистратуры в детской стоматологической поликлинике в Бежицком районе.
«Чтобы успеть взять талон, нужно приехать в 5 утра, чтобы занять очередь. Когда у нас в России все будет не через одно место?» – возмущается женщина.
Горожане указывают на несовершенство системы интернет-записи к врачам в Брянске. «К некоторым врачам вообще не выкладывают талоны. К другим только 5 талонов. А остальные в живую, вот вам и очереди. Люди в 4 утра уже занимают, чтобы хотя бы попасть. Бардак везде. Пока не наведут порядки, всегда так будет», «Что во взрослую, что в детскую прихожу за талоном к 6 утра. Через Инет запись за неделю вперед и вечно нет талонов», – жалуются они.
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