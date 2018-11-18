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В Почепском районе открыли отремонтированный Дом культуры

Опубликовано Сегодня, 16:52

В Почепском районе открыли отремонтированный Дом культурыТоржественное открытие обновленного Дома культуры в селе Речица Почепского района состоялось 20 ноября, сообщает пресс-служба Правительства Брянской области.

Ремонт здания проводился в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Из областного и федерального бюджета всего было выделено более 1,5 млн рублей. Денег хватило на ремонт крыши, установку новых оконных блоков, выравнивание и покраску стен, ремонт потолка в зрительном зале и др.

На торжественном открытии ДК присутствовали директор областного департамента культуры Елена Кривцова и руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Андрей Сотников, а также местные чиновники. Гости осмотрели расположенные в фойе выставки, а также побывали на концерте.

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