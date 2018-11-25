Брянец отправится в колонию за хранение боеприпасов и наркотиков

46-летний житель Мглинского района приговорен судом к трем годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за незаконные покупку, хранение и изготовление боеприпасов, а также приобретение и хранение взрывчатых веществ и наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Суд установил, что осенью 2017 года мужчина купил на территории Почепского района магазин с десятью патронами к пулемётам и автоматам. Само оружие до 26 июня 2018 года незаконно хранилось в его доме, расположенном в деревне Трусовка Мглинского района.

В ноябре 2017 года в охотничьем магазине областного центра Брянска, обманув одного из посетителей, что у него есть разрешение на ношение и хранение оружия, он убедил купить для него порох. Взрывчатое вещество осужденный привез домой, где позже изготовил девять патронов 16-го калибра для гладкоствольного оружия.

Кроме этого, этот же мужчина незаконно купил и хранил дома маковую солому в значительном размере.