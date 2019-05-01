В Брянске приступили к работам на 18 из 24 улиц, которые планируют отремонтировать этим летом
В областном центре на 18-ти улицах уже начались ремонтные или подготовительные работы.
Вечером 16 на улице Костычева начали снимать старый асфальт, работы продолжатся в ночь с 17 на 18 мая. Фрезерование дорожного покрытия началось и на улице Рылеева, здесь работы проводят днем, это позволяет делать более низкая, чем на Костычева, интенсивность движения. Дорожники удалили примерно четверть покрытия. Полностью снят старый асфальт на улице Пересвета. Здесь рабочие готовятся к обустройству выравнивающего слоя дорожного покрытия.
К укладке выравнивающего слоя на улице Калинина приступят на предстоящих выходных. Длинную дорогу решили делать поэтапно, поэтому фрезеровку асфальта временно приостановили, чтобы обустроить выравнивающий слой.
По оставшимся шести объектам ведутся торги. Напомним, в этом году Брянск вошёл в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого капитально отремонтируют 48,6 километров дорог.
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