На трассе А-240 пенсионер на «Оке» не уступил дорогу грузовику

Около двух часов дня 8 сентября на десятом километре трассы А-240, которая ведет из Брянска через Новозыбков в Беларусь, не разъехались «Ока» и грузовик Volvo FH.

За рулем «Оки» со стороны Брянска ехал 82-летний пенсионер, он не уступил дорогу грузовику и оказался в кювете. Чтобы достать мужчину из покорёженной машины, пришлось вызывать спасателей. У пенсионера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние. Пожилого водителя увезли на «скорой» в больницу.