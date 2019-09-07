На трассе А-240 пенсионер на «Оке» не уступил дорогу грузовику
Около двух часов дня 8 сентября на десятом километре трассы А-240, которая ведет из Брянска через Новозыбков в Беларусь, не разъехались «Ока» и грузовик Volvo FH.
За рулем «Оки» со стороны Брянска ехал 82-летний пенсионер, он не уступил дорогу грузовику и оказался в кювете. Чтобы достать мужчину из покорёженной машины, пришлось вызывать спасателей. У пенсионера диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние. Пожилого водителя увезли на «скорой» в больницу.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Подключаем газ от соседа правильно
В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
Образовательный фонд «Талант и успех» при поддержке «Ростелекома» и дочерней компании «Ростелеком-Солар» создал новую образовательную программу по кибербезопасности. К участию приглашены 40 студентов 1–4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень».
5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» обеспечил надежное энергоснабжение 643 избирательных участков в Брянской области.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.