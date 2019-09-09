Проверка подтвердила информацию об «овощных пожертвованиях» в брянских школах
Проверка прокуратуры Брянской области подтвердила размещенную ранее в СМИ информацию о том, что в Почепском районе с родителей школьников собирали «добровольные» пожертвования» в виде овощей, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Три образовательные организации в районе заключали с родителями или законными представителями детей договоры о добровольных пожертвованиях на период 2018-19 учебный год. Родители должны были передать в пользу школы картофель, капусту, морковь, лук, свеклу для организации питания детей. При этом, как подчеркивает прокуратура, указание требований к пожертвованиям не согласуются с понятием добровольности.
«Указанные в договоре вид и количество предоставляемых продуктов, срок их предоставления родителями (законными представителями) не отвечают признакам добровольности и, следовательно, не могут быть расценены как благотворительная деятельность», - отметили в пресс-службе прокуратуры.
Кроме этого, принятые школами продукты не сопровождались документами, подтверждающими их качество, что нарушает санитарные требования и нормы. Не проводились и лабораторные исследования.
«Обособленный учет пищевой продукции, предоставленной родителями (законными представителями) в качестве пожертвований, не велся, - продолжает пресс-служба прокуратуры области. - В связи с этим не представляется возможным проверить, действительно ли поступившая сельскохозяйственная продукция была использована по назначению пожертвования, то есть для питания учащихся школ, а не на иные цели».
Начальнику отдела образования администрации Почепского района внесено представление.
В текущем учебном году фактов сбора овощных пожертвований не установлено.
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