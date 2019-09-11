На жителя Клинцов завели уголовное дело за незаконную рыбалку

Красногорский мировой суд Брянской области рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Клинцов, который обвиняется в незаконной рыбалке.

В июле этого года мужчина отправился за рыбой в Гордеевский район. На расстоянии 1,7 километра от деревни Михайловка есть водоем, который выполняет функцию мелиоративного канала. Здесь браконьер и поставил сети. В это время как раз рыба идет на нерест. Улов мужчины потом оценили почти в 17 тысяч рублей. Как сообщает региональная прокуратура, ущерб, нанесенный государству, нарушитель уже возместил. Теперь осталось определиться с тем, какое он понесет наказание.