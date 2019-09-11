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В Брянске появятся два новых разворотных кольца

Опубликовано Сегодня, 16:19

Чиновники из профильных структур горадминистрации и представители подрядных организаций на месте обсудили строительство новой дороги, которая соединит улицы Советскую и Объездную.

Длина объекта составит 1,8 километра. Предстоит также построить два разворотных кольца - на пересечении улиц Советской и Крахмалёва и в районе первого поворота к ТЦ «Аэропарк» (по направлению из Советского в Бежицкий район). Вдоль дороги будет построят линию ливневой канализации. Представители подрядчика пояснили, что предстоит перенести ряд инженерных коммуникаций. Работы начнутся с территории Старого аэропорта.

Стоимость проекта составит более 380 миллионов рублей. Дорогу и ливневку должны построить за два года.

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