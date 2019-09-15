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В Жуковке два брата хотели разобрать железную дорогу на металлолом

Опубликовано Вчера, 18:00

В Жуковке сотрудники ГИБДД застали за разбором железнодорожных путей двух братьев. Оба мужчины, 43-летний и 47-летний, уже имеют за плечами судимость. Они откручивали металлические накладки на участке старой подъездной линии к депо. Внятно объяснить, что они делают, братья не смогли и в итоге признались, что собирались сдать металл за деньги. Теперь им грозит новое уголовное дело.

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