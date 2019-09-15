В Жуковке два брата хотели разобрать железную дорогу на металлолом

В областном центре орудует мужчина, который под предлогом предоставления престижной должности домогается безработных дам.

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Интернет-банк УРАЛСИБ для частных лиц вошел в ТОП-5 рейтинга лучших интернет-банков для ежедневных задач. Исследование Internet Banking Rank 2019 было подготовлено консалтинговым агентством Markswebb.

В Смоленском регионе Московской железной дороги продолжается ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Так, 17, 18 и 20 сентября на станции Милохово железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы.

Банк УРАЛСИБ занял 6-е место в рейтинге лучших Интернет-банков для бизнеса (клиентов сегмента МСБ). Рейтинг был составлен международной ассоциацией бизнес-банкиров SME Banking Club.

В Жуковке сотрудники ГИБДД застали за разбором железнодорожных путей двух братьев. Оба мужчины, 43-летний и 47-летний, уже имеют за плечами судимость. Они откручивали металлические накладки на участке старой подъездной линии к депо. Внятно объяснить, что они делают, братья не смогли и в итоге признались, что собирались сдать металл за деньги. Теперь им грозит новое уголовное дело.

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Переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыт для движения автотранспорта 5 сентября 5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.

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