Клинцовским коммунальщикам задерживают зарплату
Сотрудникам МУП «Водопроводно – канализационное хозяйство» Клинцов с января этого года задерживали зарплату. В случае, когда работникам деньги выдают позже положенного срока, им необходимо выплачивать компенсацию. Этого на предприятии тоже не делали. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Возбуждено производство по делу об административном правонарушении
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Расписание пригородных поездов между Вязьмой, Москвой и Смоленском изменится 17, 18 и 20 сентября в связи ремонтно-путевыми работами
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В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
«Ростелеком», Tele2 и Кировский завод успешно завершили тестирование решений IoT для промышленности на отечественной сетевой инфраструктуре «Ростелеком» и сотовый оператор Tele2 успешно завершили в Санкт-Петербурге совместное тестирование решений на основе интернета вещей (Internet of Things, IoT) для сектора «Промышленность».
5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.