Клинцовским коммунальщикам задерживают зарплату

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Интернет-банк УРАЛСИБ для частных лиц вошел в ТОП-5 рейтинга лучших интернет-банков для ежедневных задач. Исследование Internet Banking Rank 2019 было подготовлено консалтинговым агентством Markswebb.

В Смоленском регионе Московской железной дороги продолжается ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Так, 17, 18 и 20 сентября на станции Милохово железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы.

Банк УРАЛСИБ занял 6-е место в рейтинге лучших Интернет-банков для бизнеса (клиентов сегмента МСБ). Рейтинг был составлен международной ассоциацией бизнес-банкиров SME Banking Club.

Компания «Гласс Маркет», выкупившая мощности завода «Ситалл» в Рославльском районе, планирует расширить производство и создать для смолян 200 дополнительных рабочих мест.

Почему в Ельне до сих пор не завершилось благоустройство парка? Во время рабочей поездки в Ельнинский район глава региона посетил детский сад «Теремок» в райцентре и Дом культуры в одной из деревень, а также внепланово заехал в городской парк, где строители не укладываются в сроки.

Сотрудникам МУП «Водопроводно – канализационное хозяйство» Клинцов с января этого года задерживали зарплату. В случае, когда работникам деньги выдают позже положенного срока, им необходимо выплачивать компенсацию. Этого на предприятии тоже не делали. Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Возбуждено производство по делу об административном правонарушении

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Переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыт для движения автотранспорта 5 сентября 5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.

Брянскэнерго за восемь месяцев 2019 года взыскало с должников 2,63 млн. руб. за услуги по передаче электрической энергии Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

