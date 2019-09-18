В Брянске завершился фестиваль «Поет село родное»

В Брянске завершился XV Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поет село родное», сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

В нем приняли участие 22 творческих коллектива из 12 регионов России: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Саратовской, Смоленской, Тверской областей, Пермского края, Республик Карелия и Марий Эл, а также Гомельской области (Республика Беларусь).

Фестиваль начался на Славянской площади с торжественной церемонии открытия. На сцене в общей сложности выступили 300 человек. Конкурсные программы оценивались по следующим номинациям: «Народные хоры», «Фольклорные коллективы», «Ансамбли народной песни», «Семейные ансамбли».

В День города участники фестиваля-конкурса «Поет село родное» прошли в праздничном Параде Поколений. А вечером на Кургане Бессмертия, состоялась церемония награждения и гала-концерт победителей.

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