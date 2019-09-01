В Брянске убили двух сотрудников Спецсвязи

В ночь с 19 на 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-I» произошло убийство, по предварительным данным погибли двое сотрудников Спецсвязи, об этом сообщают местные СМИ. Официальной информации пока не поступало.

Как уточняет телеканал «Городской», сотрудники вовремя не связались с сотрудниками вокзала, как это положено по регламенту. Сейчас на территории работают сотрудники правоохранительных органов, дежурят усиленные наряды ГИБДД.