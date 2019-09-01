В Брянске пройдет фестиваль спортивного ориентирования и туризма

В Брянске с 25 по 27 сентября пройдёт фестиваль спортивного ориентирования и туризма. В нем примут участие команды школьников 5-6 классов. Организатором выступает Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Брянска. Предполагается, что мероприятие соберёт более 500 человек. Для детей устроят не только спортивное ориентирование, но и фотоконкурс, интеллектуальный конкурс, командные состязания.

Открытие состоится 25 сентября в 10.30 в Пушкинском парке рядом с кинотеатром «Победа». Фестиваль пройдёт во всех районах города.