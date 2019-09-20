В Брянске задержали подозреваемого в убийстве сотрудников Спецсвязи

Сотрудники брянских спецслужб в течение суток установили личность подозреваемого в громком двойном убийстве на железнодорожном вокзале «Брянск-1» и задержали его.

По версии следствия двоих мужчин в ночь на 20 сентября убил их 31-летний коллега. Предположительно, сделано это было ради крупной суммы наличных, которые доставляли погибшие. Преступник пытался замести следы преступления поджогом. Тревогу поднял дежурный вокзала, когда сотрудники Спецсвязи не отзвонились в назначенное время.

В пресс-релизах ведомств отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания. Оперативное расследование стало возможно благодаря слаженному сотрудничеству спецслужб.