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В Брянске задержали подозреваемого в убийстве сотрудников Спецсвязи

Опубликовано Вчера, 11:41

Сотрудники брянских спецслужб в течение суток установили личность подозреваемого в громком двойном убийстве на железнодорожном вокзале «Брянск-1» и задержали его.

По версии следствия двоих мужчин в ночь на 20 сентября убил их 31-летний коллега. Предположительно, сделано это было ради крупной суммы наличных, которые доставляли погибшие. Преступник пытался замести следы преступления поджогом. Тревогу поднял дежурный вокзала, когда сотрудники Спецсвязи не отзвонились в назначенное время.

В пресс-релизах ведомств отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания. Оперативное расследование стало возможно благодаря слаженному сотрудничеству спецслужб.

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