В двух районах Брянской области в воскресенье пройдут сплошные проверки

Интернет-банк УРАЛСИБ для частных лиц вошел в ТОП-5 рейтинга лучших интернет-банков для ежедневных задач. Исследование Internet Banking Rank 2019 было подготовлено консалтинговым агентством Markswebb.

В Смоленском регионе Московской железной дороги продолжается ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности перевозок. Так, 17, 18 и 20 сентября на станции Милохово железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы.

Банк УРАЛСИБ занял 6-е место в рейтинге лучших Интернет-банков для бизнеса (клиентов сегмента МСБ). Рейтинг был составлен международной ассоциацией бизнес-банкиров SME Banking Club.

Компания «Гласс Маркет», выкупившая мощности завода «Ситалл» в Рославльском районе, планирует расширить производство и создать для смолян 200 дополнительных рабочих мест.

Почему в Ельне до сих пор не завершилось благоустройство парка? Во время рабочей поездки в Ельнинский район глава региона посетил детский сад «Теремок» в райцентре и Дом культуры в одной из деревень, а также внепланово заехал в городской парк, где строители не укладываются в сроки.

Посетители библиотеки № 3 им. Б.Л. Васильева г. Смоленска 17 сентября 2019 года побывали на лекциях по энергосбережению и профориентации, проведенных сотрудниками филиала «Россети Центр Смоленскэнерго».

Госавтоинспеция предупреждает брянских водителей о проведении сплошых проверок в воскресенье, 22 сентября, в поселке Навля и в городе Унеча. Сотрудники ДПС будут ловить пьяных водителей.

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«Ростелеком» организовал в «РЖД Интернешнл» управление печатью «Ростелеком» внедрил в компании «РЖД Интернешнл» услугу «Управляемый сервис печати». Национальный цифровой провайдер развернул на площадке клиента систему управления печатью, которая обеспечивает бесперебойность и безопасность услуги, контролирует использование многофункционального устройства (МФУ), принтеров и нагрузку на них, а также позволяет сократить финансовые издержки на расходные материалы.

Переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыт для движения автотранспорта 5 сентября 5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.

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