В Брянске обезвредили 50-килограммовую авиабомбу
Вчера, 7 ноября, в МЧС сообщили об опасной находке. Во время проведения земляных работ на улице Войстроченко в Советском районе Брянска обнаружили бомбу времен Великой отечественной войны. На место происшествия выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Саперы изъяли и обезвредили 50-килограммовую авиабомбу.
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ПАО «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU\.РФ сообщают о начале VIII Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им». Турнирный модуль с заданиями, посвященными доменной индустрии и 25-летию национального домена .RU, доступен на сайте проекта до 28 ноября.
8 ноября с 9:00 до 16:00 рядом со станцией Клюковники в Брянском регионе Московской железной дороги для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 412 км.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.