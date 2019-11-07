В Брянске обезвредили 50-килограммовую авиабомбу

Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» приступили к реализации пилотного образовательного проекта для студентов вузов профильных направлений, в рамках которого будет прочитан информационный курс о цифровой трансформации электросетевого комплекса.

Расположенных на территории Смоленской области Информацию направлять по адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 Контактный телефон (4812) 42-95-17 Факс: (4812) 42-98-33 электронная почта: Bablyuk.SV@mrsk-1.ru;

В 2019 году в конкурсе «Лидеры России» от группы компаний «Россети» участвуют рекордные 3 700 сотрудников, тогда как в прошлом году регистрацию прошли чуть более 100 человек. Таким образом, на конкурс подали заявки почти 11% руководящего состава холдинга.

Напоминаем вам, что в случаях проведения плановых ремонтных работ, ввода в работу новых линии электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций и минимизации рисков.

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Минувшая неделя стала для специалистов «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» настоящим испытанием на прочность. Энергетикам пришлось в непрерывном режиме дважды отражать беспрецедентные по своей мощи и жесткости удары стихии в Тверской области, которые последовали друг за другом с интервалом всего в двое суток.

Вчера, 7 ноября, в МЧС сообщили об опасной находке. Во время проведения земляных работ на улице Войстроченко в Советском районе Брянска обнаружили бомбу времен Великой отечественной войны. На место происшествия выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Саперы изъяли и обезвредили 50-килограммовую авиабомбу.

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Движение автотранспорта через переезд около станции Клюковники в Брянской области будет закрыто 7 ноября 8 ноября с 9:00 до 16:00 рядом со станцией Клюковники в Брянском регионе Московской железной дороги для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 412 км.

Брянскэнерго за десять месяцев 2019 года взыскало с должников 3,78 млн. руб.за услуги по передаче электрической энергии Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.

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