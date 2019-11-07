Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Брянске обезвредили 50-килограммовую авиабомбу

Опубликовано Вчера, 09:14

Вчера, 7 ноября, в МЧС сообщили об опасной находке. Во время проведения земляных работ на улице Войстроченко в Советском районе Брянска обнаружили бомбу времен Великой отечественной войны. На место происшествия выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Саперы изъяли и обезвредили 50-килограммовую авиабомбу.

 

Фото
 2760
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Новозыбков срочно выезжали саперы
  • В Советский район срочно прибыли саперы, обнаружена бомба
  • У Севска нашли авиабомбу
  • В центре Брянска нашли 50-килограммовую авиабомбу
  • В Бежице нашли 50-килограммовую авиабомбу
    •
    Новости регионов
    На передовом рубеже: энергетики «Россети Центр» оперативно ликвидировали последствия стихии в электросетевом комплексе Тверской области
    16:11:41 06-11-2019
    Минувшая неделя стала для специалистов «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» настоящим испытанием на прочность. Энергетикам пришлось в непрерывном режиме дважды отражать беспрецедентные по своей мощи и жесткости удары стихии в Тверской области, которые последовали друг за другом с интервалом всего в двое суток.
    Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
    13:48:48 05-11-2019
    Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА». Акция действует для новых и действующих клиентов, не имеющих счета для совершения операций с использованием бизнес-карт на момент проведения акции.ологическое решение для банков-партнеров.
    Смоленскэнерго информирует о проведении плановых ремонтных работ в ноябре 2019 года
    15:11:42 01-11-2019
    Напоминаем вам, что в случаях проведения плановых ремонтных работ, ввода в работу новых линии электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций и минимизации рисков.
    «Россети» представлены рекордным числом участников в «Лидерах России»
    15:34:45 30-10-2019
    В 2019 году в конкурсе «Лидеры России» от группы компаний «Россети» участвуют рекордные 3 700 сотрудников, тогда как в прошлом году регистрацию прошли чуть более 100 человек. Таким образом, на конкурс подали заявки почти 11% руководящего состава холдинга.
    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» РОЗЫСКИВАЕТ СОБСТВЕННИКОВ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ,
    15:28:13 30-10-2019
    Расположенных на территории Смоленской области Информацию направлять по адресу: 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 Контактный телефон (4812) 42-95-17 Факс: (4812) 42-98-33 электронная почта: Bablyuk.SV@mrsk-1.ru;
    В Смоленске прошли первые лекции информационного курса по цифровой трансформации в электросетевом комплексе
    15:21:28 30-10-2019
    Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» приступили к реализации пилотного образовательного проекта для студентов вузов профильных направлений, в рамках которого будет прочитан информационный курс о цифровой трансформации электросетевого комплекса.
    Лента новостей
    Сегодня, 12:00
    В деревне Воробейня Жирятинского района разбилась иномарка
    Сегодня, 10:50
    В Клинцах женщина, переходившая дорогу по зебре, попала в больницу
    Вчера, 18:00
    Жители поселка Ивановка из-за пожара лишились дома
    Вчера, 17:30
    В Брянске в парке Железнодорожников открыли «Территорию детства»
    Вчера, 16:31
    В Карачевском районе семейная ссора закончилась убийством
    Вчера, 14:43
    Прокуратура нашла в поселке Любохна бесхозные колодцы
    Вчера, 13:57
    Главой Брянской городской администрации избрали Александра Макарова
    Вчера, 13:45
    На 90 тысяч оштрафовали продавцов подозрительной мясной продукции
    Вчера, 11:34
    В Выгоничах будут судить женщину за разглашение коммерческой тайны
    Вчера, 10:35
    Брянская область экспортировала около 250 тысяч тонн сельхозпродукции
    Вчера, 09:14
    В Брянске обезвредили 50-килограммовую авиабомбу
    7-11-2019, 16:30
    В Брянске осудили водителя, который сбил человека и скрылся
    7-11-2019, 15:30
    Прокуратура проверила аптеки Дубровского района на наличие необходимых лекарств
    7-11-2019, 15:30
    В Брянске из трех кандидатов выбирают главу городской администрации
    7-11-2019, 14:33
    Два года проведет в колонии брянец, у которого нашли наркотики
    7-11-2019, 13:30
    В Брянске машина насмерть сбила 81-летнюю пенсионерку
    7-11-2019, 12:49
    В селе Займище машина сбила велосипедистку
    7-11-2019, 11:49
    В Дятьковском районе в аварии пострадал 19-летний юноша
    7-11-2019, 11:04
    Водитель BMW попал в больницу после опрокидывания в кювет
    7-11-2019, 09:10
    В садовом товариществе Никитинское сгорела дача
    6-11-2019, 17:41
    Сотрудникам брянского предприятия вернули больше 4 млн долга по зарплате
    6-11-2019, 16:24
    В поселке Свень сгорел частный гараж
    6-11-2019, 15:50
    В Брянске 7 ноября состоится торжественное открытие Майского парка
    6-11-2019, 14:54
    В Клинцах у пенсионерки украли сто тысяч рублей
    6-11-2019, 13:52
    Брянцу назначили 200 часов работ за повторное вождение в пьяном виде
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 17:00
    Александр Богомаз: «Наша работа будет, как и прежде, направлена на повышение качества жизни населения Брянской области»
    Вчера, 17:00
    Александр Богомаз и Ольга Баталина открыли обновленный парк «Майский»
    Вчера, 16:31
    Заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей Семёнов: «Приятно, когда регион выделяет средства на приобретение нового пассажирского автотранспорта»
    Вчера, 16:25
    Росреестр регистрирует увеличение количества обращений жителей Брянщины за получением госуслуг.
    Вчера, 15:20
    Не бросайте где попало шины от своей машины
    Актуальные темы
    Новости
    В Брянске 7 ноября состоится торжественное открытие Майского парка
    Новости
    Сотрудникам брянского предприятия вернули больше 4 млн долга по зарплате
    Новости Новость дня
    В Брянске из трех кандидатов выбирают главу городской администрации
    Новости О главном
    В Брянске машина насмерть сбила 81-летнюю пенсионерку
    Новости Новость дня
    В микрорайоне «Флотский» открылся детский сад «Жар-птица»
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    О рекламе букмекерских контор

    О рекламе букмекерских конторВ связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на размещение и распространение рекламы букмекерских контор и напоминает, что в соответствии с Федеральным законом "О рекламе" реклама основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, допускается в периодических печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.

    Ростелеком новости
    Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»

    Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»ПАО «Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU\.РФ сообщают о начале VIII Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им». Турнирный модуль с заданиями, посвященными доменной индустрии и 25-летию национального домена .RU, доступен на сайте проекта до 28 ноября.

    РЖД новости
    Движение автотранспорта через переезд около станции Клюковники в Брянской области будет закрыто 7 ноября

    Движение автотранспорта через переезд около станции Клюковники в Брянской области будет закрыто 7 ноября8 ноября  с 9:00 до 16:00 рядом со станцией Клюковники в Брянском регионе Московской железной дороги для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 412 км.
    МРСК новости
    Брянскэнерго за десять месяцев 2019 года взыскало с должников 3,78 млн. руб.за услуги по передаче электрической энергии

    Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. 

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.