Ярмарки выходного дня будут работать в Брянске до 7 декабря

Работу ярмарок выходного дня в Брянске продлили до 7 декабря, так они пользуются спросом у населения.

В городе предоставляются 129 ярмарочных мест, причем бесплатно, как крупным производителям, так и владельцам подсобных хозяйств.

Еженедельно в ярмарочной торговле принимают участие от 80 до 100 производителей из 15-17 районов области и Брянска.

За 12 ярмарок, прошедших с 18 августа по 2 ноября, горожане приобрели почти полторы тысячи тонн сельхозпродукции. При этом 72% от этого объема составил картофель — 1024,7 тонн.

За это время специалисты управления ветеринарии провели более 2,5 тысяч органолептических и более тысячи лабораторных исследований на содержание нитратов в овощах, также проведено более 300 исследований меда. По результатам проверок нарушений не выявлено.

Напомним. Ярмарки работают на четырех городских площадках:

— Советский район: ул. Авиационная, территория, прилегающая к дому №6;

— Бежицкий район: ул. Клинцовская, 60 (у дворца культуры им. Медведева);

— Фокинский район: ул. Богдана Хмельницкого, площадка между домами №5 и №14;

— Володарский район: ул. Пушкина, на территории, прилегающей к стадиону им. Брянских Партизан.