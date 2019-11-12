Почти миллион рублей отдал брянец за снятие порчи

На удочку мошенников попался 24-летний житель Брянска. Молодой человек работает на предприятии в Подмосковье. В последнее время его стали преследовать неудачи, а последней каплей стало известие о возможном сокращении. Тогда брянец решил прибегнуть к оккультным силам и позвонил по найденному в интернете телефону экстрасенсов.

Колдунья Зарина по телефону сумела определить источник всех проблем собеседника – на юношу, по ее словам, была наложена порча. В одном из мессенджеров заказчику присылали видеоотчеты о магических сеансах, которые проводились для снятия с него порчи. Сеансы стоили недешево. Молодой человек потратил не только личные сбережения, но и полученную от родственников крупную сумму за долю в проданной квартире. Всего на счет «колдуньи» он перевел 943 тысячи рублей. Но улучшение так и не наступило. А колдунья тем временем настаивала, что прерывать сеансы снятия порчи опасно, нужно продолжить «работу».

Через некоторое время о магическом лечении узнала мать потерпевшего и позвонила экстрасенсу. Она попросила вернуть деньги, но колдунья накричала на нее и заблокировала номер ее сына. Потерпевшие обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.