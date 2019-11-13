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Жителя Навли будут судить за то, что он до смерти избил своего знакомого

Опубликовано Вчера, 11:41

В причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, обвиняется 39-летний житель поселка Навля.

Инцидент произошел поздно вечером 24 августа. По версии следствия, мужчина встретил на улице своего 34-летнего знакомого. Они начали беседовать. Разговор перерос в ссору, а потом и в драку. Обвиняемый избивал своего знакомого, он нанес около 30 ударов кулаками и ногами. Повреждения оказались для избиваемого смертельными.

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