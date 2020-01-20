В Брянской области завели двенадцать уголовных дел на тюремщиков

12 уголовных дел на сотрудников системы исполнения наказания завело областное управления Федеральной службы исполнения наказания, сообщает пресс-служба ведомства.

Один из сотрудников обаиняется в попытке продажи наркотиков. Четверо — в получениии взятки. Пятеро — в даче взятки. А двое — в превышении полномочий.

Отдел собственной безопасности УФСИН также рассмотрел 38 обращений жителей региона. На их основе провели восемь проерок и привели к ответственности 11 сотрудников пенитенциарных учреждений.