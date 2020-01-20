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В Брянск прибыл замполпреда президента

Опубликовано Вчера, 15:00

Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков прибыл с рабочим визитом в Брянск 21 января.

 

Известно, что Зязиков поучаствовал в чествовании журналистов в честь Дня прессы в Хрустальном зале областного правительства. 

 

О других планов в отношении его визита в регион информации нет.

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