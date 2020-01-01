Погибший брянский рок-музыкант Александр Чижиков сегодня праздновал бы юбилей

Пятьдесят лет исполнилось бы в четверг, 23 января, брянскому рок-музыканту Александру Чижикову, который был убит почти четыре года назад.

Поклонники рок-группы «Ответ Чемберлену», лидером которой был Чижиков, вспомнили его теплыми словами в контексте юбилея. Один из поклонников, в частности, написал в соцсетях, что группа, которую возглавлял Александр, была очень самобытной, отличалась от других. Автор сообщения признается, что ему до сих пор не хватает их взрывных текстов и мелодий. Другая поклонница творчества Чижикова отметила, что музыкант продолжает жить в своих песнях.

Тело Чижикова с множеством колотых и резаных ранений обнаружили летом 2016 года в одном из домов по улице Володарского в Брянске. По подорению в убийстве полицейские задержали двоих молодых жителей Липецка. Оба принадлежали к молодежному движению, которое пропогандирует негативное отношение к бездомным, алкоголикам и другим асоциальным элементам. По одной из версий, причиной убийства Чижикова стало то, что молодые люди приняли его за бездомного. Оба в 2017 году получили длительные сроки заключения за это преступление. Суд приговорил одного из них к 16, а другого к 17 годам лишения свободы.