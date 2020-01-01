Погибший брянский рок-музыкант Александр Чижиков сегодня праздновал бы юбилей
Пятьдесят лет исполнилось бы в четверг, 23 января, брянскому рок-музыканту Александру Чижикову, который был убит почти четыре года назад.
Поклонники рок-группы «Ответ Чемберлену», лидером которой был Чижиков, вспомнили его теплыми словами в контексте юбилея. Один из поклонников, в частности, написал в соцсетях, что группа, которую возглавлял Александр, была очень самобытной, отличалась от других. Автор сообщения признается, что ему до сих пор не хватает их взрывных текстов и мелодий. Другая поклонница творчества Чижикова отметила, что музыкант продолжает жить в своих песнях.
Тело Чижикова с множеством колотых и резаных ранений обнаружили летом 2016 года в одном из домов по улице Володарского в Брянске. По подорению в убийстве полицейские задержали двоих молодых жителей Липецка. Оба принадлежали к молодежному движению, которое пропогандирует негативное отношение к бездомным, алкоголикам и другим асоциальным элементам. По одной из версий, причиной убийства Чижикова стало то, что молодые люди приняли его за бездомного. Оба в 2017 году получили длительные сроки заключения за это преступление. Суд приговорил одного из них к 16, а другого к 17 годам лишения свободы.
Новости регионов
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи О технологическом присоединении
В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с мероприятиями по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Погрузка продукции промышленных и сельхозпредприятий в Брянском регионе Московской железной дороги в 2019 году составила 2,7 млн тонн, что на 8,1% больше (более 200 тыс.тонн), чем в 2018 году.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в рамках месячника по электробезопасности, который проходит в январе, провели уроки электробезопасности в двух четвертых классах МБОУ "Гимназия № 6".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.