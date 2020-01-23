Больницу в Навле переоснастят и капитально отремонтируют

44 млн рублей выделит региональный бюджет на переоснащение больницы в Навле. Все современное медицинское оборудование в пределах выделенной суммы планируется закупить в течение 2020 года.

В этом году Навлинскую больницу ждет также капитальный ремонт, который затронет все корпуса медицинского учреждения и морг. Это обойдется региону в 87 млн рублей.

Итого на модернизацию больницы в Навле планируется потратить 131 млн рублей.

Ранее для больницы уже было закуплено новое оборудование, в частности, томограф за 28 млн и система ультразвуковой диагностики за 6,7 млн.