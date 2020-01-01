Бывший директор троллейбусного управления раскрыл зарплаты его действующего руководства

Данные о среднемесячных зарплатах руководства Брянского троллейбусного управления опубликовал в интернете его бывший директор Александр Бондареич. Согласно приводимым им сведениям, в 2018 году действующий директор МУПа Наталья Назарова получала в среднем около 69 тысяч рублей в месяц, ее зам по производству Сергей Носов — чуть больше 35 тысяч, по АХЧ и техническим вопросам Сергей Савин — почти 39,5 тысячи, а главный бухгалтер Светлана Антоненко — почти 44 тысячм.

Долг по зарплате рядовым сотрудникам управления, которым ее регулярно задерживают, по словам Бондаревича, достиг 2 млн рублей.

Бондаревич обвинил действующее руководство МУПа в непрофессионализме, а руководителя транспортного отдела мэрии Игоря Чубикова — в попустительстве ему.

Ранее мы сообщили, что на встрече руководства троллейбусного управления с главой города Мариной Дбар то пожаловалось на автобусы, которые отбирают у троллейбусников пассажиров.