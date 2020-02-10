Брянские спасатели стали лауреатами фестиваля солдатской песни

Ансамбль «Пламя», участники которого — сотрудники ГУ МЧС по Брянской области, получил диплом лауреата первой степени после участия в финальном этапе фестиваля солдатской песни «Сюда нас память позвала». Отдельно была отмечена руководитель коллектива Татьяна Левша, выступившая сорежиссером финального гала-концерта. Ей вручили специальные призы от Союза десатников Брянщины и депутата горсовета Марины Соболевской. Об этом накануне сообщило региональное ГУ МЧС.

В мае ансамбль будет участвовать в концерте «Живет Победа в поколениях».

В отборочных турах фестиваля участвовали 250 коллективов и исполнителей со всего Брянска. Гостями фестиваля стали также коллективы из Белоруссии. Фестиваль проводится в Брянске ежегодно. В этот раз он был приурочен сразу к трем датам: юбилею Победы, 20-й годовщине подвига псковских десантников и выводу советских войск из Афганистана.