В Стародубе мировой суд взыскал деньги со злостных алиментщиков

Мировой суд в Стародубе удовлетворил три иска районной прокуратуры к злостным алиментщикам. Об этом сообщило надзорное ведомство Брянщины.

Всех трех неплательщиков работники прокуратуры выявили, проверив, как они исполняют обязательства по алиментам, наложенные на них судом ранее.

По итогам проверки в мировой суд ушли исковые заявления о взыскании так и не выплаченных алиментов и неустойки за каждый день просрочки. Общая сумма обязательств ответчиков составила 270 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Клетне прокуратура подала в суд на пятерых покупателей жилья за счет материнского капитала, не выделивших в нем доли другим членам семей.