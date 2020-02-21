В Стародубе прокуратура взыскивает налоговый ущерб через суд
Прокуратура Стародубского района направила в суд гражданский иск о взыскании с осужденной за налоговое преступление суммы ущерба.
В октябре прошлого года бывшая генеральный директор частной компании, зарегистрированной в Стародубском районе была осуждена за уклонение от уплаты налогов. Сумма ущерба была оценена в 11,5 млн рублей.
Поскольку эти деньги осужденная не выплатила добровольно, надзорное ведомство взыскивает их через суд.
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