Полугодовой срок по делу Коломейцева истечет в апреле

9 марта на дороге М1 «Беларусь» в Вяземском районе случилась авария с участием легковушки, паркетника и большегруза.

В 821 образовательной организации Смоленской области провели обследование и категорирование в плане антитеррористической защищенности.

Трех человек госпитализировали в Смоленской области после укуса бешеной волчицы.

С 10 по 13 марта в областном центре ограничат горячее водоснабжение, работники «Смоленсктеплосети» будут проводить проверку оборудования.

Коломейцев по решению суда прошел судебно-психиатрическую экспертизу в московском институте Сербского. Там его признали вменяемым. Ранее к аналогичному выводу пришли врачи одной из психиатрических клиник Москвы, где Коломецев прошел освидетельствование добровольно.

Ранее срок следствия по делу Коломейцева не раз продлевался.

Шестимесячный срок по делу брянского блоггера и бизнесмена Александра Коломейцева истекает 15 апреля. А 2 апреля истечет отмеренный ему судом срок домашнего ареста.

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