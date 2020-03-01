Строители дороги на Советской улице сделали «зебры» у будущего разворотного кольца
Строители дороги на Советской улице в Брянске приступили к обустройству разворотного кольца. Об этом в пятницу сообщила мэрия Брянска.
На подъездах к будушему кольцу они обустроили четыре пешеходных перехода: установили знаки, нанесли разметку. Одновременно они прокладывают тротуар между улицами Советской и Фокина, который будет вести к новым переходам. Сейчас на нем укладывают плитку.
На пересечении Советской с Крахмалева были перенастроены светофоры. Это позволит ускорить проезд машин через перекресток. А пешеходный переход в этом месте действовать не будет — только четыре новых. Три из них по завершении строительства будут регулироваться кнопками на светофорах. Это два перехода на улице Крахмалева и один на Советской в районе дома №37 по Крахмалева. Два перехода на Советской и Фокина будут нерегулируемыми.
Параллельно подрядчик установил около 90 опор для уличных фонарей. Всего их должно быть 116.
Только за прощлую неделю вдоль дороги поставили 140 бордюров.
Рытье котлована под будушее разворотное кольцо осложняется обилием коммуникаций. Из-за этого приходится огранчиенно использовать технику, работать вручную, что сказывается на темпе.
Общая стоимость строительства превышает 380 млн рублей. По завершении работ новая дорога сделает более доступным район старого аэропорта.
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