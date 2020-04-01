«Чистая планета» уничтожает коронавирус на специальной установке

Региональный оператор по работе с ТКО АО «Чистая планета» использует для уничтожения медицинских отходов из областной и инфекционной больниц исинератор, который был приобретен в прошлом году.

«Наши сотрудники в костюмах спецзащиты ежедневно забирают медицинские отходы. Их мы обезвреживаем на специальной установке – инсенираторе. Ее мы приобрели год назад по рекомендации губернатора. Александр Васильевич тогда сказал, что у регионального оператора обязательно должна быть установка для уничтожения таких отходов. И теперь получается, что благодаря его предусмотрительности, отходы, инфицированные коронавирусом и другими инфекциями, у нас полностью обезвреживаются», — рассказывает генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.