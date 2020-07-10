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В Брянске нашелся хозяин выброшенной на газон старой мебели

Опубликовано Сегодня, 14:04

Хозяина горы хлама, выброшенного на зеленый газон по улице Октябрьской, нашли. Им оказался известный в Брянске предприниматель.

На сообщение о несанкционированной свалке, устроенной в самом центре города, оперативно отреагировала администрация Советского района, и ее сотрудники быстро нашли хозяина горы мусора. Большое спасибо им за помощь! Удивительно, но таким нецивилизованным образом освободил дом от старой мебели и другого хлама известный в Брянске бизнесмен, который может себе позволить не только нанять грузчиков, которые донесут ненужные крупногабаритные вещи до контейнерной площадки, но и заказать личный бункер для вывоза мусора. Владелец несанкционированной свалки обещал убрать ее до конца дня. Надеемся, что никто из жителей области не будет брать пример с нарушителя, — рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает: старую мебель и крупногабаритные вещи нужно выбрасывать в бункер для КГМ или оставлять на контейнерной площадке рядом с накопителем для ТКО.

Ранее мы сообщали, что на газоне в центре Брянска была обнаружена стихийная свалка в виде горы старой мебели.

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