Город32
Четыре кандидата в губернаторы сдали в избирком документы, чтобы пройти муниципальный фильтр
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ГЛАВНОЕ
Четыре кандидата в губернаторы сдали в избирком документы, чтобы пройти муниципальный фильтр

Четыре кандидата в губернаторы сдали в областной избирком документы для регистрации в этом качестве, в том числе подписи депутатов в их поддержку, которые нужны, чтобы преодолеть муниципальный фильтр. Об этом сообщил в четверг официальный сайт облизбиркома.

Депутаты горсовета оценили влияние коронавируса на школы
16 июля 16:45
Депутаты горсовета оценили влияние коронавируса на школы
Брянские депутаты хотят пускать детей в школы по картам
16 июля 15:15
Брянские депутаты хотят пускать детей в школы по картам
Госдума хочет разрешить брянцам голосовать по три дня
16 июля 14:34
Госдума хочет разрешить брянцам голосовать по три дня
Борис Пайкин добивается индексации пенсий работающим инвалидам Политика
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Борис Пайкин добивается индексации пенсий работающим инвалидам

Брянский депутат предлагает сделать это по схеме, проверенной на пенсионерах-опекунах.

Борис Пайкин предложил дополнительную защиту прав брянских дольщиков
15 июля 16:46
Борис Пайкин предложил дополнительную защиту прав брянских дольщиков
Кандидата в брянские губернаторы от коммунистов заподозрили в попытке провалить выборы
14 июля 12:32
Кандидата в брянские губернаторы от коммунистов заподозрили в попытке провалить выборы
Министр сельского хозяйства побывал в яблоневом саду БГАТУ
11 июля 13:33
Министр сельского хозяйства побывал в яблоневом саду БГАТУ
Брянские предприниматели могут получить две выплаты от государства Экономика
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Брянские предприниматели могут получить две выплаты от государства

Российские предприниматели, в том числе и на Брянщине, с 15 июля имеют право получить две выплаты от государства. Об этом сообщило онлайн-издание «Экономика сегодня».

Брянским работникам хотят разрешить компенсации затрат в связи с переходом на удаленную работу
13 июля 11:29
Брянским работникам хотят разрешить компенсации затрат в связи с переходом на удаленную работу
Аграрий из Стародуба восхитился Всероссийским днем поля
11 июля 19:04
Аграрий из Стародуба восхитился Всероссийским днем поля
Глава Минсельхоза высоко оценил темпы роста производства на Брянщине
10 июля 15:37
Глава Минсельхоза высоко оценил темпы роста производства на Брянщине
Брянцы возмутились качеством вентиляции в потолке терминала аэропорта Общество
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Брянцы возмутились качеством вентиляции в потолке терминала аэропорта

Анонимный участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовал в соцсети фотографии вентиляции на потолке здания терминала брянского аэропорта, внешний вид которой его возмутил. Возмутился он также тем, что пассажиры в здании поголовно не соблюдают масочный режим.

В Брянске устроили стихийную свалку на улице Грибоедова
16 июля 12:16
В Брянске устроили стихийную свалку на улице Грибоедова
В ПФР разъясниили брянцам как реализовать право на накопительную пенсию
16 июля 08:00
В ПФР разъясниили брянцам как реализовать право на накопительную пенсию
В Брянске закрылись два коронавирусных госпиталя
15 июля 19:30
В Брянске закрылись два коронавирусных госпиталя
Житель поселка Сеща попал в колонию-поселение за пьяную езду Происшествия
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Житель поселка Сеща попал в колонию-поселение за пьяную езду

Жителя поселка Сеща осудили за повторное пьяное вождение, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Глава Выгоничской поселковой администрации заплатит штраф за медленную работу
16 июля 16:48
Глава Выгоничской поселковой администрации заплатит штраф за медленную работу
Брянский суд решил судьбу жителя Новосибирска
16 июля 15:55
Брянский суд решил судьбу жителя Новосибирска
В Брянской области растет наркопреступность
16 июля 14:50
В Брянской области растет наркопреступность
Объекты пассажирской инфраструктуры и подвижной состав в Брянском регионе МЖД проходят регулярную дезинфекцию Деловые новости
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Объекты пассажирской инфраструктуры и подвижной состав в Брянском регионе МЖД проходят регулярную дезинфекцию

Несмотря на смягчение ограничительных мер в Брянском регионе  Московской железной дороги продолжаются ежедневные мероприятия по дезинфекции подвижного состава и объектов пассажирской инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров.

«Россети Центр Брянскэнерго» восстанавливает нарушенное непогодой электроснабжение
16 июля 12:24
«Россети Центр Брянскэнерго» восстанавливает нарушенное непогодой электроснабжение
«Ростелеком» поддержал в Брянске главное аграрное событие региона
15 июля 15:22
«Ростелеком» поддержал в Брянске главное аграрное событие региона
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
15 июля 14:35
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В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы по рекламе поступающей абоненту по телефонной связи.
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области часто поступают вопросы по рекламе поступающей абоненту по телефонной связи.

На вопросы ответила заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.

«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях

«Ростелеком» и компания GFN.RU, которая предоставляет на российском рынке сервис облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW™, договорились о расширении географии и запуске новых предложений для клиентов. Абоненты домашнего интернета «Ростелекома» в макрорегионах «Волга», «Северо-Запад», «Центр» и «Юг» теперь могут подключить опцию от GFN.RU и получить безлимитный доступ к облачному геймингу на специальных условиях. Пользователям тарифа «Игровой» доступно особо выгодное предложение. В ближайшие месяцы опция «Облачный гейминг GFN.RU» станет доступна и в других макрорегионах.

Объекты пассажирской инфраструктуры и подвижной состав в Брянском регионе МЖД проходят регулярную дезинфекцию
Объекты пассажирской инфраструктуры и подвижной состав в Брянском регионе МЖД проходят регулярную дезинфекцию

Несмотря на смягчение ограничительных мер в Брянском регионе  Московской железной дороги продолжаются ежедневные мероприятия по дезинфекции подвижного состава и объектов пассажирской инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров.

«Россети Центр Брянскэнерго» восстанавливает нарушенное непогодой электроснабжение
«Россети Центр Брянскэнерго» восстанавливает нарушенное непогодой электроснабжение

С 11 часов 14 июля и по настоящее время на территории Брянской области наблюдаются осадки в виде дождя, сопровождающиеся местами сильными порывами ветра. Непогода вызвала отключения в ряде населенных пунктов региона, наиболее пострадали Унечский, Почепский, Жуковский, Стародубский и Погарский районы. По прогнозам синоптиков сегодня неблагоприятная погода сохранится в регионе.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.