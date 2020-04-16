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На вопросы ответила заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.

«Ростелеком» и компания GFN.RU, которая предоставляет на российском рынке сервис облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW™, договорились о расширении географии и запуске новых предложений для клиентов. Абоненты домашнего интернета «Ростелекома» в макрорегионах «Волга», «Северо-Запад», «Центр» и «Юг» теперь могут подключить опцию от GFN.RU и получить безлимитный доступ к облачному геймингу на специальных условиях. Пользователям тарифа «Игровой» доступно особо выгодное предложение. В ближайшие месяцы опция «Облачный гейминг GFN.RU» станет доступна и в других макрорегионах.

Несмотря на смягчение ограничительных мер в Брянском регионе Московской железной дороги продолжаются ежедневные мероприятия по дезинфекции подвижного состава и объектов пассажирской инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров.

С 11 часов 14 июля и по настоящее время на территории Брянской области наблюдаются осадки в виде дождя, сопровождающиеся местами сильными порывами ветра. Непогода вызвала отключения в ряде населенных пунктов региона, наиболее пострадали Унечский, Почепский, Жуковский, Стародубский и Погарский районы. По прогнозам синоптиков сегодня неблагоприятная погода сохранится в регионе.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».