Четыре кандидата в губернаторы сдали в избирком документы, чтобы пройти муниципальный фильтр
Четыре кандидата в губернаторы сдали в областной избирком документы для регистрации в этом качестве, в том числе подписи депутатов в их поддержку, которые нужны, чтобы преодолеть муниципальный фильтр. Об этом сообщил в четверг официальный сайт облизбиркома.
Борис Пайкин добивается индексации пенсий работающим инвалидам
Брянский депутат предлагает сделать это по схеме, проверенной на пенсионерах-опекунах.
Брянские предприниматели могут получить две выплаты от государства
Российские предприниматели, в том числе и на Брянщине, с 15 июля имеют право получить две выплаты от государства. Об этом сообщило онлайн-издание «Экономика сегодня».
Брянцы возмутились качеством вентиляции в потолке терминала аэропорта
Анонимный участник сообщества «Типичный Брянск» во ВКонтакте опубликовал в соцсети фотографии вентиляции на потолке здания терминала брянского аэропорта, внешний вид которой его возмутил. Возмутился он также тем, что пассажиры в здании поголовно не соблюдают масочный режим.
Житель поселка Сеща попал в колонию-поселение за пьяную езду
Жителя поселка Сеща осудили за повторное пьяное вождение, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Объекты пассажирской инфраструктуры и подвижной состав в Брянском регионе МЖД проходят регулярную дезинфекцию
Несмотря на смягчение ограничительных мер в Брянском регионе Московской железной дороги продолжаются ежедневные мероприятия по дезинфекции подвижного состава и объектов пассажирской инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров.