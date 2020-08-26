Брянщина среди лидеров ЦФО по урожайности

Нынешний год подтвердил место Брянской области в группе лидеров по развитию сельского хозяйства. Наш регион успешно конкурирует с такими признанными лидерами, как Краснодарский и Алтайский края и Пополжье.

Даже горожанину, знакомому с сельским хозяйством лишь по его продукции, заметно, что аграрная отрасль Брянщины на подъеме. Достаточно выехать за город, чтобы увидеть, что каждый клочок земли используется. В нынешнем году площадь посевов в нашем регионе, без учета зерновой кукурузы, составила 299 тысяч гектаров. Это, к примеру, втрое больше общей площади Сингапура. И на всей этой колоссальной территории ведутся работы. К 24 августа было обмолочено 206,8 тысячи гектара зерновых культур, и это составляет 69% процентов к плану.

В общей сложности собрано почти 1055 тысяч тонн зерна. Если бы весь этот урожай загрузить в один железнодорожный состав, то он протянулся бы от Брянска до Смоленска. У нас намолочено 744 тысяч тонн пшеницы, 116 тысяч тонн ржи, 73 тысячи тонн ячменя, 77 тысяч тонн овса, 27 тысяч тонн тритикале, 13 тысяч тонн гороха.

Средняя урожайность зерновых культур в регионе на текущий момент составляет 51 центнер с гектара. По данным Минсельхоза, России Брянская область входит в четверку лидеров урожайности субъектов Центрального Федерального округа.

По урожаю рапса, семена которого идут на масло, Брянщина на втором месте в ЦФО. Уже убрано 78% урожая этой культуры. Средняя урожайность составляет порядка 41 центнера с гектара.

Традиционно лидирует наша область и по урожайности картофеля, высокие показатели в Трубчевском и Погарском районах.

Одновременно сельхозпредприятия убирают овощные культуры, лен, заготавливают корма для животноводческих хозяйств. Завершается сев озимого рапса, готовят поля для других посадок под зиму. Их в предстоящем сезоне планируют увеличить: под зерновые на 10 процентов, под рапс – в два раза.