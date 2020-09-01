Брянский аэропорт удерживает низкие цены на топливо по данным Росавиации

Росавиация на днях опубликовала цены на авиационное топливо в разных аэропортах страны. В Брянске тонна авиационного керосина стоит 36 293 рубля. Согласно опубликованным данным, это один из самых низких в ЦФО показателей.

Для сравнения: в Тамбове тонна топлива стоит более 39 тыс. рублей, в Белгороде — 40 тыс. рублей, в Курске и Калуге — более 37 тыс. рублей, в Липецке — более 40 тыс., в Воронеже — 43 тыс. рублей, в Иванове — 53 тыс. рублей.

Весной цена в брянском аэропорту, как сообщается в его неофициальной группе во ВКонтакте, снизилась с 46 тыс. до 33 тыс. рублей за тонну. Затем снова стала расти, в среднем прибавляя по 2-3%.