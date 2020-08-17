Брянское УФАС наказало муниципальные власти за нерасторопность

УФАС по Брянской области во вторник сообщило, что возбудило три дела в отношении чиновников органов местного самоуправления, которые своевременно не опубликовали на сайтах своих властных структур схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Как поясняет пресс-служба управления, по закону органы местного самоуправления после того, как утвердили схему размещения нестационарных объектов торговли, обязаны в течение 10 дней передать ее в региональное управление потребительского рынка и услуг. Но это еще не все. Схему они обязаны также опубликовать в СМИ и на сайте муниципального образования. Если этого не сделать, собственники торговых объектов будут лишены возможности получить актуальную информацию в отношении возможных корректив схемы.

Штраф за это нарушение составляет от 15 до 50 тыс. рублей.