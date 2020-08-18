Брянскому химзаводу в Сельцо исполнилось 85 лет

Брянский химический завод имени 50-летия СССР во вторник отмечает 85 лет со дня основания. Решение построить его в Сельцо, который на тот момент был не городом, а поселком, было принято в 1935 году.

Уже в 1939 году предприятие выдало на гора первую продукцию. Это были осколочно-фугасные снаряды и снаряды для береговой артиллерии. Во время Великой Отечественной войны предприятие было эвакуировано в тыл и смогло вернуться в Сельцо только после освобождения Брянщины в 1943 году. С этого времени основным видом его продукции стали реактивные снаряды, которые использовались в знаменитых «Катюшах».

Завод стал основным локомотивом развития Сельцо. По мере роста предприятия расширялась и социальная сфера поселка, который со временем получил статус города.

Завод включен в федеральную целевую программу, которая рассчитана на 2021-2026 годы. За эти пять лет в его развитие планируется вложить 2,5 млрд рублей.