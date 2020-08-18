Федеральный центр выделит Брянщине более 200 млн рублей на горячее питание для школьников

Федеральный бюджет выделит Брянской области 203,9 млн рублей на организацию горячего питания для учеников начальных классов. Постановление об этом, как сообщает правительство Брянской области, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, субсидии от государства получат уже в этом году все школы, которые готовы к организации горячего питания для учеников 1-4 классов.

Постановление правительство смягчило порядок выделения регионам субсидий на горячее питание. Если в июньской редакции правил их предоставления такая возможность была только у территорий, готовых к введению горячего питания на 100%, теперь это ограничение снято.

Всего федеральные власти выделят на обеспечение младшеклассников горячим питанием 22 млрд рублей, а в последнующие два года — еще 113 млрд. Деньги должны прийти на места до начала учебного года. Размер субсидии конкретной школы зависит от количества младшеклассников, которых там готовы кормить бесплатно.

Обеспечить бесплатным питанием всех учеников младших классов ранее поручил президент Владимир Путин.