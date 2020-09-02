Минфин предлагает упростить получение брянцами налоговых вычетов

Федеральное министерство финансов опубликовало для общественного обсуждения проект поправок во II часть Налогового кодекса РФ, с принятием которой для россиян, в том числе и жителей Брянщины, упростится процедура получения налоговых вычетов.

Предлагаемые поправки впору назвать если не революционнными, то радикальными. Они в случае принятия сократят срок получения имущественных, социальных и инвестиционных вычетов в три раза и максимально упростят процедуру.

Основные предлагаемые изменения: