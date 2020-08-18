На Брянщине в субботу откроются ярмарки выходного дня

С ближайшей субботы, 22 августа, на 94 площадках Брянщины заработают ярмарки выходного дня, которые традиционно проводятся в регионе в период сбора урожая. Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, перспективы их открытия чиновники накануне обсудили на совещании губернатора Александра Богомаза с заместителями.

По словам начальника регионального управления потребительского рынка Владимира Пчеленок, в Брянске ярмарки будут проходить каждую субботу на улице Богдана Хмельницкого в Фокинском районе, у стадиона им. Брянских партизан в Володарке, на площади у ДК им. Медведева в Бежице и на улице Брянского фронта рядом с гипермаркетом «Линия» в Советском районе.

Для ярмарок разработан график, по которому на них будут присутствовать сельхозпроизводители из разных районов Брянщины.

Площадки для проведения ярмарок подготовлены в соответствии с санитарными требованиями Роспотребнадзора. Их будут регулярно проверять на предмет соблюдения масочного режима и социальной дистанции между торговыми местами. Будет вестись также ветеринарный контроль ассортимента.

Продавцы на ярмарках, как и предыдущие годы, будут выполнять предварительные заказы и осуществлять доставку продукции.

Губернатор Александр Богомаз подчеркнул, что доступ к торговле на ярмарках выходного дня должны получить все желающие — от крупных агрохолдиногов до владельцев личных подсобных хозяйств.