На Кургане Бессмертия демонтировали старейший ларек Брянска

На Кургане Бессмертия в центре Советского района Брянска был демонтирован старейший ларек города. В разное время он менял названия и ассортимент, а в последние месяцы там торговали восточной гастрономией. Но неизменно оставался на своем месте, а деятельность городских властей по демонтажу незаконных ларьков пока обходила его стороной. Но вот пришел черед и ему.

С начала года в центре Брянска было демонтированно множество ларьков.

Всего за три года коммунальзики убрали с брянских улиц 640 незаконных ларьков, киосков, павильонов и других нестационарных объектов торговли. На очереди еще 23 ларька. Из их по 13 идут суд, а по 10 уже начался демонтаж.