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Прокуратура оштрафовала брянского застройщика за ущемление прав дольщиков

13 августа 18:39 Экономика
Прокуратура оштрафовала брянского застройщика за ущемление прав дольщиков
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Прокуратура оштрафовала застройщика ООО «Специализированный застройщик «Русский дом»» за нарушение прав дольщиков. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, прокурорская проверка выявила положения, которые ущемляют права потребителя, в договоре долевого участия на строительство жилого дома в селе Глинищево Брянского района.

Договор требовал от дольщика подать документы на оформление права собственность в Росреестр в течение двух месяцев, в то время как законом этот срок не ограничен.

В нем не было предусмотрено возможности для дольщика требовать от застройщика устранения недостатков в готовом жилье в разумный срок, соразмерного уменьшения цены договора при выявлении таких недостатков или выплаты компенсации.

Был также установлен обязательный досудебный претензионный порядок, что не предусмотрено законом.

Руководство компании-застройщика также получило представление устранить положения договора, ущемляющие права дольщиков. По итогам его рассмотрения был привлечен к дисциплинарной ответственности сотрудник компании, допустивший ущемление прав дольщиков.

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