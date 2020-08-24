Руководители особой экономической зоны «Алабуга» посетили Новозыбковский машиностроительный завод

На Брянщине побывали представители особой экономической зоны «Алабуга», расположенной в Татарстане между Набережными Челнами и Елабугой. Правительство Брянщины разрабатывает проект создания ее филиала в Новозыбковском городском округе.

Как сообщает правительство Брянской области, программа визита включала обзорную экскурсию по Новозыбкову, возложение цветов к памятнику Воину-Освободителю и посещение Новозыбковского машиностроительного завода. Гости осмотрели производственные мощности предприятия.

— Мы побывали на заводе. Я для себя отметил, что завод находится в хорошем, рабочем состоянии. Создается такое ощущение, что рабочие просто вышли на обед. В любой момент завод может запуститься, просто нужен хороший инвестор. Я вижу, что руководство региона прикладывает все усилия, чтобы сохранить завод в рабочем состоянии, чтобы имущество, оборудование было в целости и сохранности, — отметил заместитель генерального директора государственных программ «Алабуги» Артур Аюпов.

Вся необходимая производственная база на предприятии уже создана, станки находятся в рабочем состоянии и производство готово возобновиться в любой момент. Новозыбковский машиностроительный завод полностью сохранил потенциал по производству изделий вагоностроения, индукционных печей, продукции электротермии. Все оборудование, которое на данный момент законсервировано, полностью готово к работе. Завод ждет только инвестора. Готовы вернуться на родной завод и полностью возобновить производство и специалисты.