Суд приостановил на 60 суток деятельность молокозавода в Дятькове

Суд приостановил на 60 суток работу ООО «Дятьково — ГМЗ». Как сообщает управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, которое подало в суд соответствующее заявление, причиной наложения санкций стали нарекания к качеству продукции предприятия.

Претензии контролеров вызвали пастеризованное молоко с долей жира 3,2%, сметаны 20%, кефира 3,2%, масла сладко-сливочного «Крестьянское» массовой долей жира 72,5%, которые не отвечали требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Исследование показали наличие в продукции остаточных количеств лекарственных препаратов: сульфаниламидов, амфениколов, линкозамидов — несоответствие соотношения массовых долей метиловых эфиров жирных кислот, наличие бактерий группы кишечной палочки и мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Пробы для исследований были взяты в учреждениях здравоохранения, образования и социальной сферы региона.

Предприятие ранее уже не раз привлекалось Управлением Россельхознадзора за аналогичные нарушения.

За такие нарушение полагается также штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц или административное приостановление деятельности до 90 суток с конфискацией некачественной продукции.