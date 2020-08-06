В Бряснке четыре подрядчика сорвали сроки капремонта дорог

Вопросы у прокуратуры появились и к мэрии Брянска. Ведь несмотря на срыв подрядчиками сроков исполнения контрактов, чиновники не требовали от них выплатить неустойки, штрафы и пени. Соответствующее представление получил и мэр Брянска Александр Макаров.

106 больной коронавирусом умер в Смоленской области На территории Смоленской области выявили еще 15 случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 6 августа. Так, с начала пандемии коронавирус выявили у 5767 жителей региона. Большая часть из них прошла лечение и выздоровела – 4427 человек. За минувшие сутки число выздоровевших (29) превысило число заболевших. К 6 августу умер еще один больной, у

Переезд 320 км в городе Сафоново в Смоленской области будет закрыт для движения автотранспорта с 5 по 9 августа С 23:55 5 августа до 23:55 9 августа на перегоне Сафоново – Милохово Московской железной дороги для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 320 км, расположенный около улицы Районная подстанция города Сафоново. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги проезд

В конце 2020 года откроется эколого-биологический центр в Смоленске В конце года откроет свои двери эколого-биологический центр, который состоит из 4-х зданий, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В настоящее время на всех объектах закончен монтаж внутренних инженерных коммуникаций, на стадии завершения — внутренние отделочные работы в помещениях. Кроме этого, в высокой степени готовности находятся фасадные работы — основание под отделку подготовлено, ведутся внешние отделочные работы.

Финансовые и операционные результаты деятельности «Ростелекома» за II квартал и I полугодие 2020 г. Выручка во II квартале 2020 года выросла на 13%, OIBDA увеличилась на 15%, чистая прибыль — на 32%. Москва, 5 августа 2020 г. — ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2020 года по данным консолидированной отчетности

Погрузка в Смоленском регионе МЖД в июле выросла на 10,8% к уровню прошлого года По оперативной информации, погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в июле 2020 года составила 280 тыс. тонн, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Железной дорогой погружено: — черных металлов – 10,1 тыс. тонн (рост в 4,5 раза к июлю 2019 года); — химических и минеральных удобрений – 164,6 тыс. тонн