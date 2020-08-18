В Новозыбкове откроется филиал особой экономической зоны «Алабуга»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и президент Татарстана Рустам Миниханов договорились открыть в Новозыбкове филиал татарской особой экономической зоны «Алабуга».

Статус особой экономической зоны предполагется льготы для инвесторов. Власти региона рассчитывают, что инвесторы, которые станут ее резидентами, будут вкладываться в предприятия не только Новозыбкова, но и всего региона.

Потенциальный интерес инвесторов могут вызвать как проходяший сейчас процедуру банкротства Новозыбковский машиностроительный завод, так и близость города к белорусской границе. Уже завтра в Новозыбков для знакомства с городом и его потенциалом прибудут руководители «Алабуги».

Создать такую зону власти Брянщины могли бы и сами, но этот процесс займет полтора-два года. А вот филиал действующей особой экономической зоны открыть гораздо быстрее.

Особая экономическая зона «Алабуга» существует в Татарстане с 2006 года. За это время ее резидентами стали заводы по производству Ford Sollers, строительной каменной ваты Rockwool, электроинструментов Интерскол, потолочных плит Armstrong и другие.