42-летняя брянчанка подозревается в мошенничестве при получении «чернобыльских» выплат

Заместитель прокурора Комаричского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней женщины, которую подозревают в мошенничестве при получении выплат. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Брянской области.

По предварительной версии, подозреваемая зарегистрирована в поселке Комаричи, который считается зоной радиоактивного загрязнения после аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС. Однако, женщина там не живет.

Подозреваемая не имела права получат «чернобыльские выплаты», но умолчав о месте своего фактического проживания, она успела получить 29 тысяч рублей выплат.

Уголовное дело рассмотрит мировой судебный участок Комаричского района.

Напомним, адвокат из Санкт-Петербурга отправился в тюрьму за мошенничество в особо крупном размере.