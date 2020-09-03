5 лет колонии грозит брянцу за переброс наркотиков

По информации прокуратуры Брасовского района Брянской области, 19-летний житель города Дятьково пытался перебросить наркотики на запретную территорию ФКУ ИК-4 УФСИН России по Брянской области. Он был застигнут на месте преступления местными сотрудниками и УФСБ России по Брянской области.

Брасовский районный суд признал молодого человека виновным по статье покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в брянскую колонию под видом конфет пытались пронести наркотики.