Более 1000 раз на Брянщине нарушили права бизнесменов

С начала 2020 года прокуратура выявила 1023 нарушений в отношении предпринимателей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Прокуратура вынесла 149 протестов, внесла 259 представлений, а 159 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности, а 20 должностных лиц – к административной.

Кроме того, прокуратура приняла меры по обеспечению прав предпринимателей в условиях пандемии коронавируса. Брянские прокуроры обеспечили исключение свыше 1,5 тысяч плановых мероприятий по контролю субъектов предпринимательства.