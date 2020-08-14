Брянцы, обиняемые в избиении полицейского, предстанут перед судом

СУ СКР по Брянской области завершило расследование уголовного дела в отношении двух жителей Брянска, обвиняемых в избиении полицейского. Как сообщает пресс-служба СУ СКР, обвинительное заключение направлено на утверждение прокурору с последующей передачей в суд.

По версии следствия, обвиняемые днем 10 июня находились под воздействием алкоголя во дворе одного из домов. Когда к ним подошли полицейские и потребовали пройти в отдел полиции для составления административного протокола, они в ответ начали избивать одного из стражей порядка руками и ногами.

История получила резонанс в брянских СМИ, а видеоролик с кадрами инцидента был опубликован во ВКонтакте.

Ранее мы сообщали, что следователи предъявили фигурантам дела обвинения и им за насилие в отношении представителя власти грозит до 10 лет колонии.