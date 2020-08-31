Брянец наказан обязательными работами за то, что кинул камень в женщину

Ранее не судимый 34-летний мужчина обвиняется в умышленном причинение легкого вреда здоровью при помощи камня, сообщает Прокуратурой Фокинского района города Брянска.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 19 июня 2019 осужденный, гуляя возле жилого дома по проспекту Московскому города Брянска из-за плохих отношений поднял с земли камень и бросил его в стоящую на балконе 27-летнюю девушку, причинив ей рану мягких тканей лба. Причиной конфликта послужило замечание девушки, связанное с выгулом собаки без поводка и намордника.

Суд назначил наказание с учетом смягчающих вину обстоятельств – признания вины и наличия малолетних детей, в виде 160 часов обязательных работ.

Кроме того, в пользу потерпевшей будет выплачена компенсация морального вреда в сумме 50 тысяч рублей.

Напомним, Брянский областной суд оставил в силе приговор жителю Клинцов, обманывавшему женщин.